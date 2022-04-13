Экс-главный тренер «Спартака» проводит исторический для себя сезон в Лиге чемпионов.

Даже не хочется вспоминать про «тренеришку». Мало ли кто и что когда-то ляпнул?

Хотя вспомнить нужно обязательно — для лучшего понимания феномена Унаи Эмери. А еще можно вспомнить цитату Томаса Тухеля, который, делясь впечатлениями о работе с «ПСЖ», признался: в какой-то момент немец перестал понимать, кто он. Все еще тренер или уже политик?

Большие клубы — это разные центры силы, сложные характеры звезд, прессинг со стороны болельщиков и прессы. Эмери не выжил в «Спартаке», признавшись в своей автобиографии, что в какой-то момент стал чувствовать себя отсеченным от коллектива, а Валерий Карпин ни капли ему не помогал.

В «Арсенале», где жестко шутили над акцентом баска, Эмери наградили эпитетом «не тренер». Почти как в «Спартаке», так как лондонским аналогом Артема Дзюбы в составе «канониров» стал Месут Озил. Причем над коучем на тренировках жестко шутили даже молодые футболисты.

Вдобавок ко всему кроме проблем с языком, не позволявших в полной мере донести свои тактические замыслы, у Эмери возникали проблемы с принятием важных для коллектива решений. В Лондоне перед вторым сезоном он так долго тянул с выборами нового капитана, что их пришлось инициировать командному психологу.

В итоге повязка досталась Граниту Джаке, и когда недовольный заменой швейцарец швырнул на землю футболку, обматерив свистевших ему фанатов, Эмери не хватило воли сразу наказать его. Что-то похожее случилось и в Париже, где тренер самоустранился в ситуации, когда Неймар и Эдинсон Кавани делили права на исполнение 11-метровых.

Думаю, даже в родной Испании, где можно говорить на привычном языке и быть уверенным, что все футболисты понимают твои идеи, Эмери не подошел бы ни одному топ-клубу. Что в «Реале» с его тайнами мадридского двора, что в помешанной на своей идентичности «Барселоне» Унаи просто бы сожрали. Даже в нынешнем «Атлетико», где Диего Симеоне может конфликтовать с Луисом Суаресом или воспитывать Жоау Феликса, Эмери было бы сложно.

Зато в «Валенсии», «Севилье» и «Вильярреале» тренер оказывался в родной стихии и выжимал из камня воду. В этих клубах, которые по определению не могли претендовать на победу в ла лиге, не было сумасшедшего давления, но присутствовала вера в тренера и неплохие ресурсы. Как со стороны руководства, так и футболистов, для которых Эмери — царь, бог и воинский начальник.

Там, где Унаи слушали и внимали, а также готовы были выполнять его тактические замысли на сто пятьдесят процентов, результат практически гарантирован. С «Севильей» он выиграл три Лиги Европы. Четвертую покорил с «Вильярреалом» в первый же год работы с «подводниками», да еще и убрав с дороги не чужой ему «Арсенал» и «МЮ». Потом только по пенальти проиграл Суперкубок УЕФА еще благополучному «Челси», а сейчас — впервые за 16 лет — подарил клубу полуфинал Лиги чемпионов.

С этим турниром у Эмери были очень сложные отношения. Местами даже болезненные, если вспомнить легендарные для «Барселоны» и унизительные для «ПСЖ» 1:6 на «Камп Ноу». Тогда поплывший тренер в концовке откровенно начудил с заменами. Сейчас, выучив все уроки, сам преподал мастер-класс управления игрой Юлиану Нагельсманну.

Глядя на то, как «Вильярреал» убирает с дороги сначала «Ювентус», а потом и «Баварию», трудно было поверить, что до этой весны у Эмери не было ни одного удачного раунда в плей-офф главного еврокубка. И разговоры о том, что в Турине идет смена поколений, а у мюнхенцев сейчас очевидный спад, не умаляют достижений «подводников».

Они ведь и в групповом турнире были хороши во всех матчах, кроме встреч с мечтавшим о реванше «МЮ». К тому же вторая игра пришлась на сложный период, когда команда приходила в себя после завершения истории с несостоявшимся уходом Эмери в разбогатевший «Ньюкасл».

Плей-офф для Унаи начался в заключительном туре, когда нужно было не проиграть в гостях «Аталанте». Бергамаски тогда уступили в один мяч, но к 51-й минуте горели 0:3. А потом были триумфы в Турине и Мюнхене, где Эмери, давным-давно всем и все доказавший, стал еще более крутым тренером. И результат предстоящего полуфинала этот статус не изменит.