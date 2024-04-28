«Лион» сыграет с «Барселоной» в финале женской Лиги чемпионов

«Лион» в гостях обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов среди женских команд — 2:1. Встреча прошла в Париже.

У победительниц голами отметились Сельма Баша и Мельши Дюморне. У парижан отличилась Табита Чавинга.

В первом матче «Лион» также одержал победу (3:2). В финале команда встретится с «Барселоной», которая в другой полуфинальной встрече обыграла «Челси» (2:1 по сумме двух встреч).

Финал пройдет 25 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.