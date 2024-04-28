Футбол
Женский футбол
Новости
Статьи Таблица ЖФЛ Календарь ЖФЛ
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 19:31

«Лион» сыграет с «Барселоной» в финале женской Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лион» в гостях обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов среди женских команд — 2:1. Встреча прошла в Париже.

У победительниц голами отметились Сельма Баша и Мельши Дюморне. У парижан отличилась Табита Чавинга.

В первом матче «Лион» также одержал победу (3:2). В финале команда встретится с «Барселоной», которая в другой полуфинальной встрече обыграла «Челси» (2:1 по сумме двух встреч).

Финал пройдет 25 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

ФК Барселона
ФК Лион
0
Читайте также
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» победила «Челси» и вышла в финал женской Лиги чемпионов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости