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Сегодня, 12:00

Лига чемпионов: даты и время начала матчей 1/2 финала

«Бавария» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мануэль Нойер, ФК «Бавария».
Фото Reuters

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные встречи запланированы на 7 и 8 мая. «СЭ» публикует расписание 1/2 финала ЛЧ.

Лига чемпионов: расписание 1/2 финала

Первые матчи

30 апреля, вторник

22.00. «Бавария» — «Реал Мадрид»

1 мая, среда

22.00. «Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ»

Ответные матчи

7 мая, вторник

22.00. «ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд»

8 мая, среда

22.00. «Реал Мадрид» — «Бавария»

Трансляцию матчей бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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