Лига чемпионов: даты и время начала матчей 1/2 финала
«Бавария» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля
Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные встречи запланированы на 7 и 8 мая. «СЭ» публикует расписание 1/2 финала ЛЧ.
Лига чемпионов: расписание 1/2 финала
Первые матчи
30 апреля, вторник
22.00. «Бавария» — «Реал Мадрид»
1 мая, среда
22.00. «Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ»
Ответные матчи
7 мая, вторник
22.00. «ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд»
8 мая, среда
22.00. «Реал Мадрид» — «Бавария»
Трансляцию матчей бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.
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