Тухель отметил работу Анчелотти перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов «Баварии» с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов рассказал, что думает о Карло Анчелотти, возглавляющем «Реал».

«Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Его можно считать легендой. При этом он по-прежнему очень вежливый. Он находится на пороге очередного чемпионского титула ла лиги», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Тухель по окончании сезона покинет пост главного тренера «Баварии».

Игра команд пройдет на «Альянц Арене» завтра, 30 апреля. Начало — в 22.00 мск.