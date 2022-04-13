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Сегодня, 08:00

Этот «Реал» — уникальная команда. Теперь он — главный фаворит Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
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Карим Бензема.
Фото Reuters
И дело не только в наличие Карима Бензема.
Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)

Карло Анчелотти — не только крутой тренер, но и, судя по всему, отличный мужик. По крайней мере, с чувством юмора и самоиронией у него точно все в полном порядке. Это, например, хорошо видно по двум его автобиографиям — пафоса там нет ни капли. А несколько недель назад, еще до класико, итальянца спросили, может ли «Реал» упустить чемпионский титул в Испании, имея такое преимущество над конкурентами. Ответ Анчелотти лично меня восхищает.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 ДВ. Футболисты мадридского клуба празднуют гол. Двойная фантастика в Мадриде! «Реал» ответил своим чудом на чудо «Челси»

«Однажды я выигрывал в финале Лиги чемпионов со счетом 3:0 и проиграл. Это случилось. Я надеюсь, что подобное больше не повторится. У нас есть значительное преимущество, и это хорошо, но это не меняет нашего подхода к остальной части сезона», — сказал он.

История эта вспомнилась, когда Тимо Вернер сделал счет 3:0 в пользу «Челси». Понятно, что проиграть в двухраундовом противостоянии, победив сперва на выезде 3:1, да еще и без правила выездного гола, это не тоже самое, что и отдать финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву 3:0, но ассоциации прямо напрашивались.

Но нет, никаких больше драм для Анчелотти. По крайней мере, сегодня. Спасибо Луке Модричу и его гениальной «шведке». Ну и, конечно, Кариму Бензема, который сделал очередной шажок к «Золотому мячу» (плюс сюда же и вылет из Лиги чемпионов Роберта Левандовски и его «Баварии»).

Очень хочу, чтобы в этом сезоне Пеп Гвардиола и его «Манчестер Сити» взяли наконец Лигу чемпионов. Они это заслужили всем тем, что делают пять последних сезонов в чисто футбольном плане. Но в этом «Реале» есть какая-то особенная магия, и это даже не назвать чемпионским ДНК или что-то в таком духе. Но вот уже второй раз подряд повторяется одна и та же история.

Сначала «Реал» возил «ПСЖ», доминируя все 90 минут в Париже и первые 60 минут на «Сантьяго Бернабеу». А потом ошибся Джиджи Доннарумма, у «ПСЖ» включился их любимый режим мягких игрушек, и Мадрид, почуяв кровь, включился и добил соперника.

Сейчас вот заметно лучше был «Челси». Во всяком случае, эти 0:3 на 75-й минуте не были случайными и рандомными. Все было по делу. А потом Модрич включил свое волшебство, но даже при 1:3 казалось, что синие додавят — тот же Кристиан Пулишич в концовке основного времени вполне мог зарешать. Но сделал это не американец, а Бензема.

Речь не о том, что «Реал» случайно добрался до полуфинала Лиги чемпионов — говорить так попросту смешно. Но и отрицать тот факт, что его соперники на значительных отрезках времени играли лучше — тоже глупо. И вот это умение включаться и за короткое время переворачивать все в свою пользу, делает этот «Реал» особенным. Нужно всего лишь полшанса, полсекунды свободного времени или полметра пространства — и все. Но, конечно, без магии уникальных футболистов вроде Модрича или Бензема это все не имело бы смысла. Все внимание сейчас к французскому центрфорварду, но ведь и хорват проводит мощнейший сезон, возможно, лучший с ЧМ-2018 и «Золотого мяча».

Такой «Реал» имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов. Не из-за мифически-абстрактных традиций и не из-за того, что в его составе выступает лучший на данный момент футболист мира. А именно из-за этого умения решать в свою пользу эпизоды, когда соперник вроде лучше.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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