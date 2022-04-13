Эмери вслед за «Ювентусом» выбил «Баварию»! Экс-тренер «Спартака» творит чудеса в Лиге чемпионов

«Вильярреал» отправил отдыхать одного из главных фаворитов турнира.

У «Баварии» есть два полярных состояния. Даже во времена Юппа Хайнкеса и Ханси Флика мюнхенцы изредка позволяли себе дать слабину и даже отпустить кого-то в отрыв в бундеслиге. Но как только дело доходило до решающих игр или матчей с прямыми конкурентами, «Бавария» начинала работать на полных оборотах и методично уничтожала соперника. Так, собственно, случилось и в первом раунде плей-офф, где чемпионы Германии с трудом спасли выездную игру с «Зальцбургом» (1:1), после чего уничтожили австрийцев на своем поле (7:1).

И уже по предматчевым высказываниям было видно, сколь серьезно «Бавария» разозлилась на «Вильярреал». Юлиан Нагельсманн даже заявил, что по необходимости нужно играть в «грязный» футбол, совершая тактические фолы, и не дать сопернику показать свою игру. При этом, рассуждая о реванше, главный тренер «Баварии» подчеркнул: «Мы не должны слишком много говорить, а должны это сделать».

И сам Нагельсманн постарался удивить соперника так, как это сделал неделей ранее Унаи Эмери. Тогда бывший тренер «Спартака» за счет грамотно подобранных связок перекрыл мюнхенские фланги, а поскольку выбранный план получился энергозатратным, в последнем туре ла лиги Эмери полностью сменил стартовый состав. «Бавария» же ответила переходом на схему с тремя центральными защитниками, что подразумевало достижение двух целей. Во-первых, требовалось как-то растягивать вязкую и плотную оборону «подводников». Во-вторых, нужно было замаскировать проблемы с собственной защитой.

Утверждать, что замысел Нагельсманна работал, к перерыву было сложно. Скорее, наоборот. И если сзади наблюдался относительный порядок, то основная часть работы голкипера гостей Рульи сводилась к игре на выходах. Из восьми баварских ударов в створ пришелся только один, зато по кроссам немецкая команда имела почти космическое преимущество (18-0). Вот только никакой конкретики в атаке не наблюдалось.

Напротив, превратившиеся в инсайдов Мюллер и Мусиала периодически терялись, пытаясь разделить зоны ответственности. А Левандовски, которого в течение дня настойчиво отправляли в «Барселону» и сообщали чуть ли не о личном разговоре форварда с Хави, запомнился разве что двумя жесткими «стыками» с Раулем Альбиолем. За первый поляку вынесли предупреждение, а второй остался вне внимания арбитра. Но даже если Левандовски рисковал заработать вторую желтую карточку, рассматривать данный эпизод ВАР не имел права.

В общем, тревога оказалась ложной. Как и слухи о будущем супербомбардира, которые перед началом игры опроверг председатель правления «Баварии» Оливер Кан. «Он обязательно будет с нами в следующем сезоне. Мы не сумасшедшие, чтобы обсуждать переход игрока, который забивает по 30-40 голов каждый сезон», — заявил мюнхенский босс.

С нижней планкой результативности Кан явно поскромничал. В позапрошлом сезоне Левандовски настрелял за клуб 55 мячей. В прошлом — 46, а во вторник превзошел предыдущий показатель, реализовав первый же шанс и пробив в угол из-под безупречного до этого Пау Торреса. И, наверное, это было логично, потому что после перерыва «Бавария» отрезками напоминала саму себя лучших образцов. Стала быстрее, конкретнее, злее. И голевая атака разогналась в максимально неудобной для «Вильярреала» ситуации — с перехвата в центре поля, который дал хозяевам редкую возможность разбежаться на разреженном пространстве.

На волне этого успеха хозяева могли если не смять испанцев, то поставить их в очень сложное положение. У автора голевого паса Мюллера был убойный момент, но его удар головой пришелся мимо цели. А «Вильярреал», пережив тяжелейший отрезок, не сломался. Огрызаться испанцы стали все острее и острее, тогда как Нагельсманн перехитрил самого себя, все-таки выпустив на фланг Дэйвиса. Именно канадец оказался слабым звеном в офсайдной ловушке, и образцовая контратака увенчалась убийственным ударом Чуквуэзе.

Замены Эмери оказались эффективнее. Тренер, который до этого сезона никогда не побеждал в плей-офф Лиги чемпионов, уже в полуфинале. А Левандовски, которого в концовке откровенно пожалел арбитр, вылетает вместе со своей «Баварией».