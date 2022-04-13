Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:15

Эмери вслед за «Ювентусом» выбил «Баварию»! Экс-тренер «Спартака» творит чудеса в Лиге чемпионов

«Вильярреал» прошел «Баварию» и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Унаи Эмери.
Фото Reuters
«Вильярреал» отправил отдыхать одного из главных фаворитов турнира.
Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Голы
Левандовски, 52 (1:0), Чуквуэзе, 88 (1:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Эрнандез (Дэйвис, 87) Киммих Горецка Мусиала (Гнабри, 82) Левандовски Сане Коман Мюллер (Шупо-Мотинг, 90)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян Парехо (Орье, 90+3) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Чуквуэзе, 84) Морено Груневелд (Педраса, 85)
Предупреждения
Левандовски 33’  -  Фойт 59’, Ло Сельсо 90+1’
Судьи
Винчич (Словения)

У «Баварии» есть два полярных состояния. Даже во времена Юппа Хайнкеса и Ханси Флика мюнхенцы изредка позволяли себе дать слабину и даже отпустить кого-то в отрыв в бундеслиге. Но как только дело доходило до решающих игр или матчей с прямыми конкурентами, «Бавария» начинала работать на полных оборотах и методично уничтожала соперника. Так, собственно, случилось и в первом раунде плей-офф, где чемпионы Германии с трудом спасли выездную игру с «Зальцбургом» (1:1), после чего уничтожили австрийцев на своем поле (7:1).

И уже по предматчевым высказываниям было видно, сколь серьезно «Бавария» разозлилась на «Вильярреал». Юлиан Нагельсманн даже заявил, что по необходимости нужно играть в «грязный» футбол, совершая тактические фолы, и не дать сопернику показать свою игру. При этом, рассуждая о реванше, главный тренер «Баварии» подчеркнул: «Мы не должны слишком много говорить, а должны это сделать».

&laquo;Вильярреал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Эмери провел выдающуюся игру против «Баварии». «Вильярреал» замахнулся на полуфинал ЛЧ

И сам Нагельсманн постарался удивить соперника так, как это сделал неделей ранее Унаи Эмери. Тогда бывший тренер «Спартака» за счет грамотно подобранных связок перекрыл мюнхенские фланги, а поскольку выбранный план получился энергозатратным, в последнем туре ла лиги Эмери полностью сменил стартовый состав. «Бавария» же ответила переходом на схему с тремя центральными защитниками, что подразумевало достижение двух целей. Во-первых, требовалось как-то растягивать вязкую и плотную оборону «подводников». Во-вторых, нужно было замаскировать проблемы с собственной защитой.

Утверждать, что замысел Нагельсманна работал, к перерыву было сложно. Скорее, наоборот. И если сзади наблюдался относительный порядок, то основная часть работы голкипера гостей Рульи сводилась к игре на выходах. Из восьми баварских ударов в створ пришелся только один, зато по кроссам немецкая команда имела почти космическое преимущество (18-0). Вот только никакой конкретики в атаке не наблюдалось.

Напротив, превратившиеся в инсайдов Мюллер и Мусиала периодически терялись, пытаясь разделить зоны ответственности. А Левандовски, которого в течение дня настойчиво отправляли в «Барселону» и сообщали чуть ли не о личном разговоре форварда с Хави, запомнился разве что двумя жесткими «стыками» с Раулем Альбиолем. За первый поляку вынесли предупреждение, а второй остался вне внимания арбитра. Но даже если Левандовски рисковал заработать вторую желтую карточку, рассматривать данный эпизод ВАР не имел права.

В общем, тревога оказалась ложной. Как и слухи о будущем супербомбардира, которые перед началом игры опроверг председатель правления «Баварии» Оливер Кан. «Он обязательно будет с нами в следующем сезоне. Мы не сумасшедшие, чтобы обсуждать переход игрока, который забивает по 30-40 голов каждый сезон», — заявил мюнхенский босс.

С нижней планкой результативности Кан явно поскромничал. В позапрошлом сезоне Левандовски настрелял за клуб 55 мячей. В прошлом — 46, а во вторник превзошел предыдущий показатель, реализовав первый же шанс и пробив в угол из-под безупречного до этого Пау Торреса. И, наверное, это было логично, потому что после перерыва «Бавария» отрезками напоминала саму себя лучших образцов. Стала быстрее, конкретнее, злее. И голевая атака разогналась в максимально неудобной для «Вильярреала» ситуации — с перехвата в центре поля, который дал хозяевам редкую возможность разбежаться на разреженном пространстве.

На волне этого успеха хозяева могли если не смять испанцев, то поставить их в очень сложное положение. У автора голевого паса Мюллера был убойный момент, но его удар головой пришелся мимо цели. А «Вильярреал», пережив тяжелейший отрезок, не сломался. Огрызаться испанцы стали все острее и острее, тогда как Нагельсманн перехитрил самого себя, все-таки выпустив на фланг Дэйвиса. Именно канадец оказался слабым звеном в офсайдной ловушке, и образцовая контратака увенчалась убийственным ударом Чуквуэзе.

Замены Эмери оказались эффективнее. Тренер, который до этого сезона никогда не побеждал в плей-офф Лиги чемпионов, уже в полуфинале. А Левандовски, которого в концовке откровенно пожалел арбитр, вылетает вместе со своей «Баварией».

Роберт Левандовски
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
24
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Остеопороз: причины, симптомы, профилактика
Анфиса Резцова: «Раньше машин за Олимпиаду не было, зато мне дали квартиру»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Атлетико» — «Манчестер Сити»: Гвардиола добьет безнадежного Симеоне
«Ливерпуль» — «Бенфика»: Салах и Мане не будут напрягаться после битвы против «Сити»
«Просто невероятно». Альбиоль — о победе над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» — «Челси»: все голы матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов, 1/4 финала: «Вильярреал» прошел «Баварию», а «Реал» «Челси» и другие ответные матчи
«Реал» отыгрался с 0:3 в матче с «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Челси»: команда Тухеля не сможет повторить достижение ЦСКА
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости