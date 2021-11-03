«Ювентус» — «Зенит»: на гостевом секторе началась потасовка
На секторе болельщиков «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» в Турине началась потасовка. О ее причинах информации пока нет.
«Зенит» уступает в счете — 1:2. Дубль сделал Пауло Дибала. Он со второй попытки реализовал пенальти на 58-й минуте, а до этого забил на 11-й минуте. «Зенит» отличился благодаря автоголу Леонардо Бонуччи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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