Куртуа: «В первом тайме «Реал» мог легко проиграть «Боруссии»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Боруссией» (2:0).

«Это был долгий и трудный год. Но у меня была огромная поддержка со стороны моих товарищей по команде и персонала. Я рад завершить сезон таким образом, выиграв в финале. Имея пять сухих матчей в пяти встречах, сыгранных с прошлого лета, я не могу жаловаться!

В первом тайме мы не сделали то, что просил тренер. У них было так много свободного пространства, а мы действительно не очень хорошо прессинговали. Но во втором мы перешли на схему 4-3-3, и это помогло, потому что у нас стало больше контроля мяча. Мы спаслись в первом тайме, но легко могли проиграть со счетом 0:2?, — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

«Реал» в 15-й раз стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола. По этому показателю мадридцы являются рекордсменами. За ними идут «Милан» (7 раз), «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6 раз) и «Барселона» (5 раз).