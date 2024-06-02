Карвахаль признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Дани Карвахаль стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

1 июня мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0). 32-летний испанец ударом головой открыл счет на 74-й минуте. Этот гол стал для Карвахаля первым в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).