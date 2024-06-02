Перес: «Реал» должен быть сосредоточен на следующем сезоне Лиги чемпионов. Хотим 16-й трофей»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу команды над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов-2023/24.

«Что я думаю об этой Лиге чемпионов? Я думаю о том, что мы уже должны быть сосредоточены на следующем турнире. Мы хотим взять 16-й трофей», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).