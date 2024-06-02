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Губерниев поздравил Лунина с победой в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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В субботу, 1 июня, «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поздравил украинского голкипера мадридцев Андрея Лунина с победой в турнире.

«Лунин заболел. К сожалению, для Лунина. Но тем не менее, вратаря Лунина тоже поздравляем. Его вклад в эту победу — огромнейший. Он большой молодец», — сказал Губерниев в эфире Матч ТВ.

25-летний футболист не сыграл в финале, но он защищал ворота мадридской команды во всех матчах плей-офф. Перед заключительной игрой Лунин заболел и пропустил встечу.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Андрей Лунин
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
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25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
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25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
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Сельта – Валенсия
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26.05 17:15
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Джуд Беллингем

Реал

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Алекс Баэна

Вильярреал

 14
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Нико Уильямс

Атлетик

 11
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Яго Аспас

Сельта

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

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Кадис

 21 2 3
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