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Черышев объяснил, благодаря чему «Реал» победил «Боруссию» в финале Лиги чемпионов

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал победу мадридского «Реала» над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

«Немцы всегда классно коллективно взаимодействуют. «Реал» — это про индивидуальность футболистов. Благодаря высокому индивидуальному мастерству Мадрид вчера и победил. Конечно, «Боруссия» — это дисциплинированная команда, не каждый клуб доходит до финала Лиги чемпионов.

Когда ты играешь против великих клубов, у тебя есть всего одна задача — использовать свой шанс. Если ты забьешь, то можешь рассчитывать на ничью или даже на победу. Но если ты момент не забьешь, то «Реал» точно использует свой», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Дмитрий Черышев
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