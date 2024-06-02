Модрич поделился эмоциями от победы «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/24 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Когда я пришел в «Реал», я мечтал выиграть одну Лигу чемпионов. «Реал» — это клуб моей жизни, я бы хотел завершить карьеру здесь. Мне действительно надоело слышать разговоры про возраст. Мой уровень по-прежнему высок», — сказал футболист после матча.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).