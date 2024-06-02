Беллингем: «Скажу честно: в первом тайме «Боруссия» играла лучше «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметил игру дортмундской «Боруссии» (2:0) в финале Лиги чемпионов-2023/24.

«Скажу честно: в первом тайме они играли лучше «Реала». «Боруссия» могла выйти вперед на два или три гола. Но у «Реала» просто такой характер. Я очень уважаю обе команды; клуб, в котором я сейчас выступаю, очень важен для меня, как и мой бывший клуб. Без них это было бы невозможно. Я всегда буду благодарен и всегда буду уважать то, что «Боруссия» сделала для меня», — приводит слова Беллингема сайт УЕФА.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).