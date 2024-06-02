«Боруссия» заработала в финале Лиги чемпионов больше победившего «Реала»

Стало известно, сколько заработали «Реал» и дортмундская «Боруссия» (2:0) за финал Лиги чемпионов-2023/24.

Дортмундцы заработали по итогам проигранного финального матча 20,5 миллиона евро. За участие в финале они получат 15,5 миллиона, а еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов за трансфер полузащитника Джуда Беллингема в мадридский клуб.

«Реал» заработал за победу в финале Лиги чемпионов 20 миллионов евро.

Некоторые СМИ сообщают, что бонус за Беллингема составит не 5 миллионов, а 20 — прописанные отчисления за все завоеванные трофеи с «Реалом» (ла лигу и Лигу чемпионов).