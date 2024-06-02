Вальверде: «Как и все, я буду очень скучать по Кроосу»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о решении Тони Крооса завершить карьеру.

«Как и все мы, я буду очень скучать по нему. Он покинул клуб в статусе легенды. Он оставил свой след в истории «Реала». Мы, молодые ребята, старались научиться у него как можно большему, как и у Модрича, и я хотел бы поблагодарить Тони за то, что он показал нам свою потрясающую конкурентоспособность», — приводит слова Вальверде УЕФА.

Ранее Вальверде заявил, что после ухода Крооса из «Реала» возьмет восьмой номер.

21 мая 34-летний Кроос объявил о том, что не будет продлевать контракт со сливочными и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» футболист пять раз становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».