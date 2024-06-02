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Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ватцке прокомментировал поражение команды в финале Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на поражение от «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов. Он отметил, что команда хорошо выступила и заслужила победу.

«Мы выступили очень хорошо и должны были выйти вперед в первом тайме. Я был скептически настроен, так как мы не забили гол. Но команду нельзя винить, мы отлично выступали.

Когда вы выходите в финал, доминируете в матче и имеете такие шансы, но в конце концов «Реал» побеждает, как они почти всегда и делают, это немного разочаровывает», — цитирует Ватцке пресс-служба клуба.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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Анчелотти поделился мнением об игре дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов

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