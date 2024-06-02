Моуринью уехал в Турцию. Получится пошуметь с «Фенербахче»?

Особенный возвращается в Лигу чемпионов.

Жозе Моуринью сидел без работы почти полгода — в январе его уволили из «Ромы». Португалец трудился в Риме с 2021 года, и трудился успешно — «джалоросси» под его руководством выиграли Лигу конференций и вышли в финал Лиги Европы. Но так как не обошлось без традиционных для Жозе кризисов, все закончилось посреди сезона.

В клубе попрощались мирно: «Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в «Роме» за его страсть и усилия. У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в Риме, но мы считаем, что немедленные изменения в наилучших интересах клуба. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего».

А вот Моуринью не оценил такой поступок и сильно обиделся. «Увольнение из «Ромы» — одно из тех, которое доставило мне больше всего боли. Я отдал все этому клубу. За три года, что я тренировал эту команду, я отказался возглавить сборную Португалии с лучшим составом в истории! А еще у меня было большое предложение из Саудовской Аравии», — говорил тренер в феврале.

Про руководителей высказался тогда же: «Вот-вот начнутся еврокубки... Я не буду участвовать в плей-офф Лиги Европы не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня уволили люди, которые мало что знают о футболе.

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Такова жизнь, полная взлетов и падений, и я расту, несмотря на неожиданное и несправедливое увольнение. Но я вернусь, и с еще большим энтузиазмом и уверенностью, к этим матчам под эгидой УЕФА».

Моуринью не обманул — возглавил «Фенербахче». Турецкая команда в прошедшем сезоне заняла второе место в чемпионате Турции, набрав 99 очков, и в следующем сезоне отправится в квалификацию Лиги чемпионов.

Официально детали контракта не раскрывались, но инсайдер Фабрицио Романо упомянул, что соглашение подписано на два года с возможностью продления еще на сезон. Для Моуринью чемпионат Турции станет уже пятым в карьере — ранее он работал в Португалии, Англии, Италии и Испании, где суммарно возглавлял восемь клубов.