Кроос: «Решающим моментом в финале ЛЧ стало то, что «Реал» не пропустил в первом тайме»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил игру команды против дортмундской «Боруссии» (2:0) в финале Лиги чемпионов-2023/24.

«Решающим моментом стало то, что мы не пропустили в первом тайме. Первый тайм мы действительно провели не лучшим образом. Потом мы хорошо вошли в игру и забили гол. «Реал» был полностью готов и стал лучшей командой», — приводит слова Крооса УЕФА.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).