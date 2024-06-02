Булыкин назвал нереальным достижением 15-й трофей «Реала» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Реала» над «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Мадридский клуб в 15-й раз стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола: 9 раз Лигу чемпионов и 6 раз — Кубок европейских чемпионов.

По этому показателю «Реал» является рекордсменом. За ним идут «Милан» (7 раз), «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6 раз) и «Барселона» (5 раз).

«Реал» настолько обособленный клуб в этом, что его вряд ли кто-то догонит и 15-й Кубок, и шесть раз некоторые ребята из команды побеждали в Лиге чемпионов. Это нереальное достижение и вряд ли его кто-то побьёт ближайшие десятилетия» , — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.