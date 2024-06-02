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Балахнин: «Реал» — какая-то машина по завоевыванию кубка Лиги чемпионов»

Алина Савинова
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Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на 15-ю победу «Реала» в Лиге чемпионов.

«Реал» пока что машина какая-то по завоеванию именно трофеев Лиги чемпионов. Пока рядом с ними никто не стоит. Не знаю, чем это вызвано, но это факт. Перед игрой было мнение, что «Реал» преобразовывается именно в этом турнире. Казалось бы, в первом тайме игра не складывалась, а во втором смогли добиться нужного результата», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В финале Лиги чемпионов, который прошел 1 июня, «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

В XXI веке клуб из Мадрида становился победителем турнира семь раз. Его ближайший преследователь по этому показателю — «Барселона» (4).

Источник: Vprognoze
Футбол
ФК Реал
Сергей Балахнин
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