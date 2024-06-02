Бекхэм поздравил Беллингема с победой в Лиге чемпионов, повторив фирменное празднование Джуда

Бывший полузащитник «Реала» и экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил англичанина Джуда Беллингема с победой в Лиге чемпионов. Вчера, 1 июня, мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

«Эй, Джуд! Вот это первый сезон», — написал Бекхэм в соцсети, прикрепив фото, с голым торсом, на котором он празднует в стиле Джуда, разведя руки.

В этом сезоне 20-летний Беллингема стал чемпионом Испании и обладателем трофея Лиги чемпионов в составе «Реала».