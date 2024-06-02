Терзич: «Боруссия» заслуживала большего, чем поражение со счетом 0:2»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов против «Реала» (0:2).

«Мы показали отличную игру, и я думаю, что мы заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что приехали сюда не просто для того, чтобы сыграть финал, а для того, чтобы его выиграть. Мы многое сделали правильно, но в нужный момент они оказались хладнокровнее, а это то, чего нам сегодня не хватало.

Мы провели фантастическую игру и были близки к тому, чтобы повести в счете. Но затем игра изменилась, и «Реал» показал, почему они являются чемпионами этого соревнования. У нас были хорошие моменты в первом тайме, как у соперника во втором, но мы ими не воспользовались», — приводит слова Терзича ZDF.

«Реал» в 15-й раз стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола. По этому показателю мадридцы являются рекордсменами. За ними идут «Милан» (7 раз), «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6 раз) и «Барселона» (5 раз).