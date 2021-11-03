«Ювентус» — «Зенит»: Дибала реализовал пенальти со второй попытки и оформил дубль
«Ювентус» вновь вышел вперед в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».
На 56-й минуте пенальти реализовал Пауло Дибала. При этом он сначала промахнулся мимо ворот, но затем арбитр попросил перебить из-за того, что, по его мнению, один из игроков «Зенита» вошел в штрафную площадь до удара. Во второй раз аргентинец был точен.
Дибала, таким образом, оформил дубль. Счет матча — 2:1 в пользу «Юве».
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