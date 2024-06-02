Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:52

Экс-нападающий ЦСКА Попов: «Реал» победил «Боруссию» за счет класса и опыта игроков»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов оценил финал Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» одолел дортмундскую «Боруссию» (2:0).

«Закономерно. Сказался класс и опыт «Реала». Плюс замена самого опасного игрока «Боруссии» — Адейеми. Сразу после этого у дортмундцев все разладилось в атаке. У «Боруссии» были моменты в первом тайме. Она их не реализовала, а «Реал» дважды забил во втором тайме. В этом как раз заключается класс самих игроков и в целом команды. Поэтому «Реал» и победитель, — резюмировал Попов.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
0
Читайте также
Махачев одержал 14-ю победу подряд и установил рекорд UFC в легком весе
Махачев может стать лучшим российским бойцом в истории ММА
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ватцке прокомментировал поражение команды в финале Лиги чемпионов

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости