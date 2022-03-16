Симеоне: «Это был один из лучших матчей «Атлетико» в сезоне»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов похвалил свою команду.

«Я очень рад. Много людей проделали большой объем работы, чтобы мы могли пережить такие моменты. Парни провели отличный матч — один из наших лучших в сезоне.

Мы начали играть по схеме 5-3-2, а затем перешли на 5-4-1 с Гризманном справа в полузащите и Лоди слева. Оборона сыграла отлично, а Облак вселял в нас спокойствие. Это общекомандный успех", — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.