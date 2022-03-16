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Симеоне: «Это был один из лучших матчей «Атлетико» в сезоне»

Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Манчестер Юнайтед»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 марта. &amp;quot;Манчестер Юнайтед&amp;quot; - &amp;quot;Атлетико&amp;quot; - 0:1. Диего Симеоне.
Фото Twitter

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов похвалил свою команду.

«Я очень рад. Много людей проделали большой объем работы, чтобы мы могли пережить такие моменты. Парни провели отличный матч — один из наших лучших в сезоне.

Мы начали играть по схеме 5-3-2, а затем перешли на 5-4-1 с Гризманном справа в полузащите и Лоди слева. Оборона сыграла отлично, а Облак вселял в нас спокойствие. Это общекомандный успех", — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико
Голы
Лоди, 41 (0:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр (Мата, 84) Варан Далот Алекс Теллес Фред (Кавани, 76) Бруну Фернандеш (Погба, 68) Мактоминай (Матич, 68) Криштиану Роналду Санчо Эланга (Рэшфорд, 67)
Атлетико
Облак Хименес Лоди Савич Мандава де Пауль Коке (Кондогбья, 80) Льоренте Эррера Жоау Феликс (Фелипе, 90) Гризманн (Корреа, 90+3)
Предупреждения
Матич 81’, Далот 87’  -  де Пауль 43’, Эррера 81’
Судьи
Винчич (Словения)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033908--man-united-vs-atletico/
Диего Симеоне
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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