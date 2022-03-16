Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль после победы над «Аяксом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что очень устал.

«Я изможден, но очень доволен. Нам нужно было бегать, биться и воспользоваться своими моментами. Сейчас важно только то, что мы прошли дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Вайгля.

В первом матче была зафиксирована ничья (2:2), поэтому в четвертьфинал вышла «Бенфика». Соперник по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 марта.