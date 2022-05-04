Салах хочет сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Также он признался, что хочет сыграть в финале с «Реалом».

«Здорово, что мы снова вышли в финал. Три финала за пять лет — невероятное достижение. На выходных у нас важная игра (с «Тоттенхэмом»). Завтра будет новый день, и все начнется с чистого листа. Сегодня отпразднуем как следует. Нужно порадоваться нашему успеху. А уже завтра начнем готовиться к следующим матчам.

Я хочу сыграть с «Реалом» в финале. «Сити» — очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале (в 2018 году)», — цитирует пресс-служба УЕФА Салаха.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.