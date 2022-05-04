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Сегодня, 01:44

Клопп повторил рекорд по выходам в финал Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

«Ливерпуль» обыграть «Вильярреал» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой встрече «красные» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышли в финал.

Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа это будет четвертый финал главного еврокубкового турнира. Ранее он выход в финал с дортмундской «Боруссией» в 2013 году, а также с «красными» в 2018-м и 2019-м. Он повторил рекорд по этому показателю для тренеров.

Ранее четыре раза с командами в финал Лиги чемпионов выходили Марчелло Липпи («Ювентус» — 1996, 1997, 1998, 2003), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед» — 1999, 2008, 2009 и 2011 год) и Карло Анчелотти («Милан» — 2003, 2005, 2007 год, «Реал» — 2014 год).

Финал Лиги чемпионов-2022 пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Алекс Фергюсон
Марчелло Липпи
Юрген Клопп
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