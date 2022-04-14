«Ливерпуль» — «Бенфика»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика»
«Ливерпуль» и «Бенфика» сыграли вничью в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:3. Игра проходила на «Энфилде».
За английский клуб дублем отметился Роберто Фирмино. Еще один гол забил Ибраима Конате.
В составе португальского клуба отметились Гонсалу Рамуш, Роман Яремчук и Дарвин Нуньес.
Первый матч 1/4 финала ЛЧ между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля» и по сумме двух матчей (6:4) в полуфинал вышел английский клуб, где сыграет с «Вильярреалом».
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