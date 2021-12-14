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Почеттино: «Будет сложный матч, потому что «Реал» — это команда, привыкшая выигрывать ЛЧ»

19:55
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал итог жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб сыграет с мадридским «Реалом».

«Будет сложный матч, потому что «Реал» — это команда с великим тренером и великими игроками. Нам предстоит встреча с мадридской командой, привыкшей выигрывать Лигу чемпионов, командой с историей и большим опытом. Поэтому ясно, что нам придется сыграть очень сложный матч», — приводит слова тренера RMC Sport.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет в Париже 15 февраля 2022 года. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/psg-real-la-premiere-reaction-de-pochettino-apres-le-tirage-polemique_AV-202112140365.html

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей