Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал итог жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб сыграет с мадридским «Реалом».

«Будет сложный матч, потому что «Реал» — это команда с великим тренером и великими игроками. Нам предстоит встреча с мадридской командой, привыкшей выигрывать Лигу чемпионов, командой с историей и большим опытом. Поэтому ясно, что нам придется сыграть очень сложный матч», — приводит слова тренера RMC Sport.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет в Париже 15 февраля 2022 года. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.