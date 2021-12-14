Индзаги прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда встретится с «Ливерпулем».

«Результат первой жеребьевки был не самым лучшим для нас, но повторная жеребьевка была хуже. Мы подумаем об этом в феврале. Сделаем все возможное», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Первая жеребьевка, после которой «Интеру» достался «Аякс», была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.