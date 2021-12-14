Индзаги прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
23:04
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда встретится с «Ливерпулем».
«Результат первой жеребьевки был не самым лучшим для нас, но повторная жеребьевка была хуже. Мы подумаем об этом в феврале. Сделаем все возможное», — приводит слова Индзаги Football Italia.
Первая жеребьевка, после которой «Интеру» достался «Аякс», была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/inzaghi-on-going-from-ajax-to-liverpool-second-draw-was-certainly-worse/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей
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