Месси: «Цель «ПСЖ» — победа в Лиге чемпионов»
19:27
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Цель «ПСЖ» — победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого клуба. ЛЧ — особое соревнование для всех больших команд», — приводит слова Месси Marca.
Французская команда в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет в Париже 15 февраля 2022 года. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.
Месси в текущем сезоне провел за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/champions-league/2021/12/14/61b8bb2546163f14658b459a.html
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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей
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