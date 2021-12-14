Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Цель «ПСЖ» — победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого клуба. ЛЧ — особое соревнование для всех больших команд», — приводит слова Месси Marca.

Французская команда в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет в Париже 15 февраля 2022 года. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.

Месси в текущем сезоне провел за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.