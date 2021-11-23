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«Мальме» — «Зенит»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

21:00
Футболисты «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 23 ноября, «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мальме и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Мальме» — «Зенит». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте matchtv.ru.

«Мальме» с 0 баллов занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы H. «Зенит» с 3 очками располагается на третьей строчке.

Ранее, 29 сентября, команда Сергея Семака в Санкт-Петербурге разгромила «Мальме» со счетом 4:0.

Лига чемпионов, расписание матчей 23 ноября. «Зенит» сыграет с «Мальме», «Вильярреал» — «МЮ»

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
23 ноября, 23:00
Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры