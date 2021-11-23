Лига чемпионов, расписание матчей 23 ноября. «Зенит» сыграет с «Мальме», «Вильярреал» — «МЮ»
09:15
Во вторник, 23 ноября, пройдут матчи группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме», «Вильярреал» проведет матч с «Манчестер Юнайтед» и другие встречи.
Группа H
Группа F
Группа E
Группа G
Смотреть видеотрансляции матчей Лиги чемпионов можно будет здесь //
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