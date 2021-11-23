Во вторник, 23 ноября, пройдут матчи группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме», «Вильярреал» проведет матч с «Манчестер Юнайтед» и другие встречи.

Группа H

Группа F

Группа E

Группа G

Смотреть видеотрансляции матчей Лиги чемпионов можно будет здесь //

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