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Лига чемпионов, расписание матчей 23 ноября. «Зенит» сыграет с «Мальме», «Вильярреал» — «МЮ»

09:15
Футболисты «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 23 ноября, пройдут матчи группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме», «Вильярреал» проведет матч с «Манчестер Юнайтед» и другие встречи.

Группа H

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
23 ноября, 23:00
Зенит

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
23 ноября, 23:00
Ювентус

Группа F

Лига чемпионов. Группа F
23 нояб, 20:45. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
23 ноября, 20:45
Манчестер Юнайтед

Лига чемпионов. Группа F
23 нояб, 23:00. Stade de Suisse Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
23 ноября, 23:00
Аталанта

Группа E

Лига чемпионов. Группа E
23 нояб, 20:45. НСК Олимпийский (Киев)
Динамо К
23 ноября, 20:45
Бавария

Лига чемпионов. Группа E
23 нояб, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
23 ноября, 23:00
Бенфика

Группа G

Лига чемпионов. Группа G
23 нояб, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
23 ноября, 23:00
Вольфсбург

Лига чемпионов. Группа G
23 нояб, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
23 ноября, 23:00
Зальцбург

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры