Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Вильерреалом» и «Манчестер Юнайтед» был задержан на несколько минут. Главный арбитр встречи Феликс Брих не давал стартовый свисток из-за потери связи судьи с ВАР.

Только после того, как коммуникация была налажена, он разрешил командам начать встречу.