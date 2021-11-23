Матч «Вильерреал» — «МЮ» был задержан из-за потери связи судьи с ВАР
20:54
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Вильерреалом» и «Манчестер Юнайтед» был задержан на несколько минут. Главный арбитр встречи Феликс Брих не давал стартовый свисток из-за потери связи судьи с ВАР.
Только после того, как коммуникация была налажена, он разрешил командам начать встречу.
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