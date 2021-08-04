Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение красно-белых от «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Какие могут быть эмоции после такого результата? 0:2, обидное поражение. Первый тайм был равным, в какой-то степени. Во втором тайме «Бенфика» перехватила инициативу, было несколько хороших моментов. У «Спартака» таких моментов не было. Где-то не получалось, в организации тоже не получалось. Результат для нас плохой. Впереди гостевой матч с долгим перелетом. Это, наверное, будет играть против «Спартака». Будем надеяться, что ребята покажут свой характер и смогут переломить это все. В гостях будет намного сложнее», — сказал Комбаров «СЭ».

Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.