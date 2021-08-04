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«Спартак» дома проиграл «Бенфике» в отборочном турнире Лиги чемпионов

21:52
4 августа. Москва. «Спартак» -«Бенфика» — 0:2. 51-я минута. Гол Рафы Силвы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 августа. Москва. «Спартак» -«Бенфика» — 0:2. 51-я минута. Гол Рафы Силвы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» дома проиграл «Бенфике» в отборочном турнире Лиги чемпионов

В матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Бенфика» в Москве обыграла «Спартак» (2:0).

Все мячи были забиты во втором тайме. На 51-й минуте открыл счет Рафа Силва. Жилберту на 74-й минуте забил второй гол. В первом тайме «Бенфика» из-за травмы потеряла Хариса Сеферовича.

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

Первый матч

«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 0:2 (0:0)

Голы: Рафа Силва, 51 (0:1). Жилберту, 74 (0:2).

«Спартак» (Россия): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин (Игнатов, 59), Умяров, Хендрикс (Крал, 77), Бакаев (Мозес, 67), Соболев, Ларссон (Понсе, 77).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Гонсалвеш (Жилберту, 65), Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Пиззи (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Вайгль, Рафа Силва (Таарабт, 83), Сеферович (Рамуш, 37), Гримальдо (Жил Диаш, 84).

Предупреждения: Соболев, 33. Вертонген, 48. Игнатов, 87.

Судьи: Йованович. Михайлович, Стойкович (все — Сербия).

4 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Спартак — Бенфика

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Евгений Петров все материалы автора

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