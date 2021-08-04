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«Спартак» — «Бенфика»: все голы матча

21:56
4 августа. Москва. «Спартак» — «Бенфика». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 августа. Москва. «Спартак» — «Бенфика». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов проиграл «Бенфике» (1:2).

51-я минута. Рафа Силва — 0:1

74-я минута. Жилберту — 0:2

Спартак — Бенфика

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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