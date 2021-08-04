«Спартак» — «Бенфика»: все голы матча
21:56
«Спартак» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов проиграл «Бенфике» (1:2).
51-я минута. Рафа Силва — 0:1
«Бенфика» развернула образцовую атаку. К такому «Спартак» оказался не готов ???— Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021
Наш старый знакомый Жоау Мариу отдал на Рафу, а тот расстрелял ближний угол ворот Максименко.
Так «Бенфика» забила первый ? pic.twitter.com/Q35hUGYKEz
74-я минута. Жилберту — 0:2
Два бразильца, две четких касания — так «Спартак» пропустил второй гол.— Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021
Вериссимо и Жилберто сделали всё слишком классно. Игроки «Спартака», похоже, засмотрелись ? pic.twitter.com/yZAQ9oQIsH
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