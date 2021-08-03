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Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд: «Спарта» — «Монако» и другие матчи

18:20
Футболисты «Монако». Фото ФК «Монако»
Футболисты «Монако». Фото ФК «Монако»
Теги:
3 и 4 августа пройдут первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/22.

Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первые матчи

3 августа

«Спарта» (Прага) — «Монако». 20.00 мск.

Спарта П — Монако

«Мальме» — «Рейнджерс». 20.00 мск.

Мальме — Рейнджерс

ПСВ — «Мидтьюлланн». 21.00 мск.

ПСВ — Мидтьюлланн

«Генк» — «Шахтер» (Донецк). 21.00 мск.

Генк — Шахтер Д

ЧФР — «Янг Бойз». 21.00 мск.

ЧФР — Янг Бойз

«Олимпиакос» — «Лудогорец». 22.00 мск.

Олимпиакос П — Лудогорец

«Црвена Звезда» — «Шериф». 22.00 мск.

Црвена Звезда — Шериф

4 августа

«Спартак» — «Бенфика». 20.00 мск.

Спартак — Бенфика

«Динамо» (Загреб) — «Легия». 21.00 мск.

Динамо З — Легия

«Ференцварош» — «Славия» (Прага). 21.00 мск.

Ференцварош — Славия Пр

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Руслан Абушкин все материалы автора

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