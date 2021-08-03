Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд: «Спарта» — «Монако» и другие матчи
18:20
3 и 4 августа пройдут первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/22.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
3 августа
«Спарта» (Прага) — «Монако». 20.00 мск.
«Мальме» — «Рейнджерс». 20.00 мск.
ПСВ — «Мидтьюлланн». 21.00 мск.
«Генк» — «Шахтер» (Донецк). 21.00 мск.
ЧФР — «Янг Бойз». 21.00 мск.
«Олимпиакос» — «Лудогорец». 22.00 мск.
«Црвена Звезда» — «Шериф». 22.00 мск.
4 августа
«Спартак» — «Бенфика». 20.00 мск.
«Динамо» (Загреб) — «Легия». 21.00 мск.
«Ференцварош» — «Славия» (Прага). 21.00 мск.
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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