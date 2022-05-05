Каррагер: «Салах будет мстить «Реалу»

Каррагер прокомментировал заявление Салаха о предстоящем матче с «Реалом»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по поводу заявления нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, что тот будет мстить «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

«Мо Салах захочет отомстить, сто процентов. Это был сильный удар для самого Салаха», — цитирует Каррагера CBS Sports.

В финале Лиги чемпионов 2018 года Салах был травмирован, а «Реал» обыграл «Ливерпуль» и выиграл турнир.

«Ливерпуль» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов 28 мая в Париже.