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Агент Селюк о проклятии Гвардиолы: «Пеп обидел Яя Туре. Сейчас все возвращается»

Агент Селюк рассказал о проклятии в адрес тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение «Манчестер Сити» от «Реала» (1:3, 5:6 — общий счет) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«В прошлом году Гвардиола упустил Лигу чемпионов. В этом году — финал на последних минутах. Я же говорил про африканцев пять лет назад.

Есть определенные вещи. Никогда не трогайте африканцев! Пепа взяли, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но, к сожалению, ничего не складывается. «Манчестер Сити» выиграет Лигу, если Яя Туре войдет в штаб Гвардиолы, либо сам возглавит клуб. Не нужно смеяться. Нужно жить по заповедям. Пеп в свое время обидел Яя, а сейчас ему все возвращается", — сказал Селюк «СЭ».

Ранее Селюк заявил, что многие африканские шаманы не позволят Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов из-за проклятия.

Яя Туре
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Дмитрий Селюк
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