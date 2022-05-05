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Сегодня, 10:14

«Спартак» напомнил «Манчестер Сити», что у них одинаковое количество трофеев Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на то, что «Манчестер Сити» завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/2.

«Могу подтвердить, что у нас столько же трофеев в Лиге чемпионов, сколько и у «Манчестер Сити», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

К моменту публикации новости пост набрал более 157 тысяч отметок «Нравится» и 27 тысяч ретвитов.

Отметим, что у «Спартака» и «Манчестер Сити» нет ни одного трофея Лиги чемпионов.

В первой игре полуфинала «Сити» обыграл «Реал» со счетом 4:3. В ответной встрече мадридский клуб одержал победу над английской командой 3:1.

По сумме двух матчей счет 6:5 в пользу «Реала» и команда прошла в финал турнира, где встретится с «Ливерпулем».

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