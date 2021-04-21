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Чеферин: «Я рад возвращению «Манчестер Сити» в европейскую футбольную семью»

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Александер Чеферин. Фото AFP
Александер Чеферин. Фото AFP
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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выход «Манчестер Сити» из Суперлиги.

«Я рад поприветствовать «Манчестер Сити», который возвращается в европейскую футбольную семью. Они проявили большой ум. «Сити» — это настоящий актив для футбола, и я рад поработать с ними во имя лучшего будущего», — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо.

19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» сообщили об организации нового турнира — Суперлиги.

В УЕФА, топ-лигах и болельщики негативно отреагировали на проект топ-клубов. Чеферин заявил, что игроки из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы в составах своих сборных, а сами клубы — в национальных турнирах.

20 апреля «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Атлетико» и «Барселона» начали процедуру выхода из состава участников Суперлиги.

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