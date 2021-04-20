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«Манчестер Сити» первым официально покинул Суперлигу

23:28
«Манчестер Сити». Фото AFP
«Манчестер Сити». Фото AFP
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«Манчестер Сити» заявил на своем официальном сайте о выходе из состава участников футбольной Суперлиги.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из состава участников Европейской Суперлиги», — говорится в заявлении «горожан».

20 апреля ряд клубов-участников нового турнира начали готовиться о выходе из состава Суперлиги. Речь идет о «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Барселоне», «Атлетико», «Ливерпуле», «Арсенале» и других командах. Ряд руководителей клубов покинули свои посты.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

В УЕФА заявили, что футболисты клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.

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