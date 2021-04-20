«Манчестер Сити» первым официально покинул Суперлигу

«Манчестер Сити» заявил на своем официальном сайте о выходе из состава участников футбольной Суперлиги.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из состава участников Европейской Суперлиги», — говорится в заявлении «горожан».

20 апреля ряд клубов-участников нового турнира начали готовиться о выходе из состава Суперлиги. Речь идет о «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Барселоне», «Атлетико», «Ливерпуле», «Арсенале» и других командах. Ряд руководителей клубов покинули свои посты.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

В УЕФА заявили, что футболисты клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.