Владельцы «Манчестер Юнайтед» могут продать клуб из-за ситуации с Суперлигой

Владельцы «Манчестер Юнайтед» Джоэл и Аврам Глейзеры могут продать клуб из-за ситуации вокруг создания Суперлиги, сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.

Ранее стало известно, что Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления клуба.

20 апреля появилась информация о том, что 12 клубов-организаторов приняли решение отменить проект Суперлиги.

19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» сообщили об организации нового турнира - Суперлиги.

Президент УЕФА Александер Чеферин осудил инициативу и заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.