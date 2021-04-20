Владельцы «Манчестер Юнайтед» могут продать клуб из-за ситуации с Суперлигой
Владельцы «Манчестер Юнайтед» Джоэл и Аврам Глейзеры могут продать клуб из-за ситуации вокруг создания Суперлиги, сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.
Ранее стало известно, что Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления клуба.
20 апреля появилась информация о том, что 12 клубов-организаторов приняли решение отменить проект Суперлиги.
19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» сообщили об организации нового турнира - Суперлиги.
Президент УЕФА Александер Чеферин осудил инициативу и заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MikeKeegan_DM/status/1384582070677262341?s=20
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