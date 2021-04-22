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УЕФА может исключить «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге

15:58
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«Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов на следующий сезон из-за участия в проекте Европейской Суперлиги, сообщает AS.

По данным источника, руководство УЕФА недовольно действиями клубов и тем, что они в отличие от других участников несостоявшегося турнира, не отказались от этой идеи.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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