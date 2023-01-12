На приз лучшему голкиперу 2022 года по версии ФИФА претендуют пять вратарей
Международная федерация футбола опубликовала на официальном сайт список номинантов на звание лучшего вратаря 2022 года по версии ФИФА.
В этот список вошли: Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Яссин Буну («Севилья»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.
По итогам 2021 года в этой номинации победил голкипер «Челси» Эудар Менди.
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31 дек 2022 17:01
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