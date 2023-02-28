Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:52

Скалони: «Дверь для Месси в сборную Аргентины всегда открыта»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о нападающем Лионеле Месси, который был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

«Нельзя сказать больше того, что уже было сказано. Самое главное, что он будет продолжать играть», — приводит Football Espana слова Скалони.

Также он высказался о будущем аргентинского футболиста.

«Останется ли он в сборной? Дверь для него всегда открыта. Если мы его не увидим, то будем искать альтернативу. Я надеюсь, что он доберется до следующего чемпионата мира. Я вижу его там, но, думаю, первое, что нужно сделать, — пройти квалификацию», — добавил тренер.

В 2022 году 35-летний Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. За семь матчей на турнире он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Скалони, под руководством которого сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, был признал лучшим тренером 2022 года.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/02/28/i-see-him-getting-to-the-world-cup-argentina-manager-lionel-scaloni-backs-lionel-messi-to-continue
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: ФИФА назвала лучших в 2022 году: The Best у футболистов — Месси
Мбаппе: «Мои поздравления Лионель Месси, ты лучший»
Месси: «Спасибо 45 миллионам аргентинцев и всем, кто дал мне возможность выиграть эту награду»
Стало известно, кого Карпин и Джикия назвали тренером года в голосовании ФИФА
Дешам включил в тройку игроков года Бензема и Месси
Тренер сборной Аргентины Скалони не включил французов в топ-3 игроков года
Месси включил тройку тренеров года The Best Скалони, Гвардиолу и Дешама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе: «Мои поздравления Лионель Месси, ты лучший»
Новости
RSS RSS
Все новости