Скалони: «Дверь для Месси в сборную Аргентины всегда открыта»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о нападающем Лионеле Месси, который был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

«Нельзя сказать больше того, что уже было сказано. Самое главное, что он будет продолжать играть», — приводит Football Espana слова Скалони.

Также он высказался о будущем аргентинского футболиста.

«Останется ли он в сборной? Дверь для него всегда открыта. Если мы его не увидим, то будем искать альтернативу. Я надеюсь, что он доберется до следующего чемпионата мира. Я вижу его там, но, думаю, первое, что нужно сделать, — пройти квалификацию», — добавил тренер.

В 2022 году 35-летний Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. За семь матчей на турнире он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Скалони, под руководством которого сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, был признал лучшим тренером 2022 года.