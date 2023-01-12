Анчелотти, Дешам, Гвардиола, Реграги и Скалони претендуют на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА
Международная федерация футбола назвала список номинантов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА.
Номинанты: Карло Анчелотти («Реал»), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Валид Реграги (сборная Марокко) и Лионель Скалони (сборная Аргентины).
The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.
По итогам 2021 года в этой номинации победил главный тренер «Челси» Томас Тухель.
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31 дек 2022 17:01
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