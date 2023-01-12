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Анчелотти, Дешам, Гвардиола, Реграги и Скалони претендуют на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Скалони.
Фото Reuters

Международная федерация футбола назвала список номинантов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА.

Номинанты: Карло Анчелотти («Реал»), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Валид Реграги (сборная Марокко) и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.

По итогам 2021 года в этой номинации победил главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Дидье Дешам
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Лионель Скалони
ФИФА
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